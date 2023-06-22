Австралийский миллиардер выделит $500 млн в Фонд развития Украины — Finance.ua

Австралийский миллиардер выделит $500 млн в Фонд развития Украины Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Австралийский миллиардер выделит $500 млн в Фонд развития Украины

Австралийский бизнесмен и глава компании Tattarang Эндрю Форрест инвестирует $500 млн в Фонд развития Украины (UDF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Мы не должны стремиться восстановить то, чем Украина была, с ее устаревшей инфраструктурой советской эпохи. Мы должны представить, какой она может быть с видением, планированием и наличием лучших в мире технологий, управления и мышления. Это будет позиционировать восстановление Украины не просто как восстановление, а как большую возможность для национального обновления. Мы построим будущее, которое будет цифровым, зеленым, справедливым и свободным от коррупции", — отметил Форрест на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

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Он также призвал других мировых инвесторов увидеть в Украине возможности отличных долгосрочных инвестиций.

Форрест будет стратегическим советником по созданию UDF и его инвестиционных групп — зеленых стратегических металлов, зеленого железа, зеленого водорода и зеленой электроэнергии и будет выступать в составе консультативной группы для украинского правительства.

Уточняется, что идея UDF была задумана и разработана австралийским миллиардером и вдохновлена ​​планом Маршалла Второй мировой войны. В марте 2022 г. он обратился к главе крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финку, чтобы получить консультативную поддержку создания инвестиционного механизма.

Впервые о планах выступить якорным инвестором и инвестировать $500 млн в фонд для развития направления зеленой энергетики Форрест объявил еще в ноябре 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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