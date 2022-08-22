Австралийцы смогут покупать за криптовалюту бензин и пончики — Finance.ua

Австралийцы смогут покупать за криптовалюту бензин и пончики Сегодня 05:49 — Финтех и Карты

Австралийцы смогут покупать за криптовалюту бензин и пончики

Австралийским водителям больше не нужно искать наличные или карты для оплаты бензина и любимых национальных пончиков Krispy Kreme, которые продаются на АЗС OTR (On The Run). Теперь на более чем 150 станциях технического обслуживания будут приниматься криптовалютные платежи.

Это стало возможным благодаря партнерству АЗС OTR с криптовалютной биржей Crypto.com и поставщиком платежных терминалов DataMesh.

Станции обслуживания позволяют пользователям Crypto.com сканировать QR-код на платежном терминале DataMesh, который будет связываться с их биржевым кошельком. После того как пользователь выберет тип криптовалюты, которую он захочет использовать, платеж мгновенно перечислится продавцу в австралийских долларах. Теперь опция доступна только в Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии, но Peregrine Corp., владелец АЗС OTR, планирует развернуть эту функцию еще в 250 местах по всей стране.

Читайте также Аналитики ожидают отката цены Bitcoin до $10 000

«История OTR — это предоставление клиентам возможности выбирать, как облегчить себе жизнь. Решение предложить криптовалютные платежи сосредоточено именно вокруг этого», — сказал исполнительный председатель Peregrine Ясер Шахин.

Как сообщает исследовательская компания Roy Morgan, по состоянию на середину 2022 года более 1 миллиона австралийцев владеют по крайней мере одним типом криптовалюты со средней стоимостью в 20 000 долларов США. В другом исследовании компании почти треть австралийских предприятий обнаружила готовность совершать криптовалютные транзакции уже к концу этого года или в начале 2023 года.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.