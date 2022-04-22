Австралия ввела санкции против 144 сенаторов рф, дочерей Путина и Лаврова — Finance.ua

Отмечается, что 144 сенатора попали под ограничительные меры Австралии из-за поддержки незаконного признания путиным независимости так называемых псевдореспублик на территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
Дочерей путина, 37-летнюю марию воронцовую и 36-летнюю екатерину тихонову, в США считают техническими руководителями, поддерживающими российское правительство и оборонную промышленность, а также лидерами государственных программ, получающих миллиарды долларов от кремля. В США считают, что часть имущества путина была переписана на членов его семьи.
Дочь лаврова, екатерина винокурова, имеет гражданство россии и США.
Подобные санкции уже были введены в начале апреля в США и Великобритании.
Австралия ввела санкции против почти 750 физических и юридических лиц в ответ на вторжение россии в Украину.
«Правительство Австралии снова подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Мы снова призываем россию немедленно вывести свои войска из Украины», — заявила глава МИД Марис Пейн.
Она также добавила, что Австралия продолжит множить санкции против России и тех, кто несет ответственность за необоснованную и непровоцированную агрессию россии против Украины или у кого есть рычаги влияния.