Австралия «спонсирует» россию, закупая топливо в Индии — The Guardian Сегодня 09:48

Австралия может неосознанно поддерживать войну в Украине. Страна все еще покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии, которая скупает российскую нефть.

Об этом пишет The Guardian

В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха отмечено, что Австралия подписала глобальные санкции против россии, но от импорта нефтепродуктов не отказалась.

Отмечается, что Индийские нефтеперерабатывающие заводы потратили 7 млрд евро на российскую нефть с конца февраля по сравнению с небольшими закупками сырой нефти до войны, причем большая часть этой суммы была израсходована с мая. Другие регионы также увеличили закупки российской нефти, газа и угля, что принесло россии 158 млрд евро — больше, чем предполагаемые расходы на войну в 100 млрд евро.

«Наш анализ показывает, что Австралия получает нефтяные грузы от индийских нефтеперерабатывающих заводов, импортирующих большие объемы российской сырой нефти», — рассказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Директор климатической и энергетической программы Австралийского института Ричи Мерзиан сказал, что австралийцы «будут озабочены тем, что они могут невольно заправляться российской нефтью».

Данные, собранные центром, подробно описывают 13 судов, прибывающих в австралийские порты с начала марта из западно-индийского порта Сикка, который обслуживает нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре. Суда перевозили сырую нефть, нефтепродукты или химикаты.

Представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что никакие партии нефти или нефтепродуктов не поступали в Австралию непосредственно из россии после того, как с 25 апреля вступил в силу запрет на «некоторые российские энергетические продукты, включая нефть и нефтепродукты».

В то же время, санкции не запрещают импорт продуктов, переработанных в третьей стране, и Австралия не собирает данные об источнике сырой нефти или другого сырья, используемого на нефтеперерабатывающих заводах.

УНІАН По материалам:

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