Австралия «спонсирует» россию, закупая топливо в Индии — The Guardian — Finance.ua
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Австралия «спонсирует» россию, закупая топливо в Индии — The Guardian

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Австралия может неосознанно поддерживать войну в Украине. Страна все еще покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии, которая скупает российскую нефть.
Об этом пишет The Guardian.
В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха отмечено, что Австралия подписала глобальные санкции против россии, но от импорта нефтепродуктов не отказалась.
Отмечается, что Индийские нефтеперерабатывающие заводы потратили 7 млрд евро на российскую нефть с конца февраля по сравнению с небольшими закупками сырой нефти до войны, причем большая часть этой суммы была израсходована с мая. Другие регионы также увеличили закупки российской нефти, газа и угля, что принесло россии 158 млрд евро — больше, чем предполагаемые расходы на войну в 100 млрд евро.
«Наш анализ показывает, что Австралия получает нефтяные грузы от индийских нефтеперерабатывающих заводов, импортирующих большие объемы российской сырой нефти», — рассказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.
Директор климатической и энергетической программы Австралийского института Ричи Мерзиан сказал, что австралийцы «будут озабочены тем, что они могут невольно заправляться российской нефтью».
Данные, собранные центром, подробно описывают 13 судов, прибывающих в австралийские порты с начала марта из западно-индийского порта Сикка, который обслуживает нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре. Суда перевозили сырую нефть, нефтепродукты или химикаты.
Представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что никакие партии нефти или нефтепродуктов не поступали в Австралию непосредственно из россии после того, как с 25 апреля вступил в силу запрет на «некоторые российские энергетические продукты, включая нефть и нефтепродукты».
В то же время, санкции не запрещают импорт продуктов, переработанных в третьей стране, и Австралия не собирает данные об источнике сырой нефти или другого сырья, используемого на нефтеперерабатывающих заводах.
По материалам:
УНІАН
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