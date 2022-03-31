Австралия повышает пошлины на продукцию из россии и беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Австралия повышает пошлины на продукцию из россии и беларуси

Сегодня 10:45Энергетика
0
Правительство Австралии приняло решение повысить пошлину на импорт всей продукции из российской федерации и беларуси на 35%.
Об этом говорится в сообщении правительства Австралии.
«Правительство Австралии принимает меры по увеличению экономических расходов для россии после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке беларуси, применяя дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт», — заявили в Кабмине.
«Этот шаг следует за совместным заявлением Австралии с другими членами Всемирной торговой организации, которые решительно осуждают действия России и обязуются принять все действия для защиты наших основных интересов безопасности», — говорится в сообщении.
Новые ставки пошлин вступят в силу 25 апреля.
Кроме того, правительство Австралии предоставит Украине помощь на сумму 91 миллион долларов, в частности, гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и 70 тысяч тонн угля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.