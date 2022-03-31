Австралия повышает пошлины на продукцию из россии и беларуси — Finance.ua

Австралия повышает пошлины на продукцию из россии и беларуси

Сегодня 10:45 — Энергетика

Правительство Австралии приняло решение повысить пошлину на импорт всей продукции из российской федерации и беларуси на 35%.

Об этом говорится в сообщении правительства Австралии.

«Правительство Австралии принимает меры по увеличению экономических расходов для россии после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке беларуси, применяя дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт», — заявили в Кабмине.

«Этот шаг следует за совместным заявлением Австралии с другими членами Всемирной торговой организации, которые решительно осуждают действия России и обязуются принять все действия для защиты наших основных интересов безопасности», — говорится в сообщении.

Новые ставки пошлин вступят в силу 25 апреля.

Кроме того, правительство Австралии предоставит Украине помощь на сумму 91 миллион долларов, в частности, гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и 70 тысяч тонн угля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.