Австралия повышает пошлины на продукцию из россии и беларуси — Finance.ua

Правительство Австралии приняло решение повысить пошлину на импорт всей продукции из российской федерации и беларуси на 35%.
Об этом говорится в сообщении правительства Австралии.
«Правительство Австралии принимает меры по увеличению экономических расходов для россии после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке беларуси, применяя дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт», — заявили в Кабмине.
«Этот шаг следует за совместным заявлением Австралии с другими членами Всемирной торговой организации, которые решительно осуждают действия России и обязуются принять все действия для защиты наших основных интересов безопасности», — говорится в сообщении.
Новые ставки пошлин вступят в силу 25 апреля.
Кроме того, правительство Австралии предоставит Украине помощь на сумму 91 миллион долларов, в частности, гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и 70 тысяч тонн угля.