Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев — Finance.ua

Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины — эта мера вступает в силу с 4 июля.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства торговли и туризма Австралии.

«Такое решение следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Соединенное Королевство. Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений», — говорится в заявлении.

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«Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — добавили в правительстве Австралии.

Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн).

Тарифы на производимые в Украине товары снижаются с 5% до нуля, уменьшенная ставка будет действовать в течение 12 месяцев.

При этом акцизные сборы на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся в силе.

«Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и аморальную агрессию россии против народа Украины. Эта мера демонстрирует нашу приверженность поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения россии», — говорится в заявлении правительства Австралии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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