Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев — Finance.ua

Австралия отменила пошлины на импорт из Украины: льготы будут действовать 12 месяцев
Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт из Украины — эта мера вступает в силу с 4 июля.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства торговли и туризма Австралии.
«Такое решение следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Соединенное Королевство. Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений», — говорится в заявлении.
«Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — добавили в правительстве Австралии.
Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн).
Тарифы на производимые в Украине товары снижаются с 5% до нуля, уменьшенная ставка будет действовать в течение 12 месяцев.
При этом акцизные сборы на топливо, алкоголь и табачные изделия останутся в силе.
«Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и аморальную агрессию россии против народа Украины. Эта мера демонстрирует нашу приверженность поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения россии», — говорится в заявлении правительства Австралии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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