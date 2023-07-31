Авиапром на дне: Гетманцев рассказал об «успехах» производства самолетов в рф — Finance.ua
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Авиапром на дне: Гетманцев рассказал об «успехах» производства самолетов в рф

Мир
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Авиапром на дне: Гетманцев рассказал об «успехах» производства самолетов в рф
Авиапром на дне: Гетманцев рассказал об «успехах» производства самолетов в рф
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о состоянии российского авиапрома.
В 2020 году правительство рф пообещало «возрождение авиационной промышленности», но она только погружается глубже на дно.
В 2020 году производство самолетов в рф упало с 73 до 60 единиц. россиянам пообещали увеличить производство самолетов. Результаты не заставили себя ждать — в I полугодии 2023 года силами всех авиастроительных предприятий россии было собрано два самолета.
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Минпромторг в июле 2021 года составил план производства российской авиационной техники, которым предусматривалось за 1,8 триллиона рублей построить к 2030 году 735 гражданских самолетов. В конце января 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину, правительство рф своим распоряжением утвердило эти планы.
В июне 2022 года программа развития авиации к 2030 году «похудела» до 770 миллиардов рублей, а в феврале 2023 года — до 376 миллиардов рублей, растянутых вплоть до 2036 года.
российские самолеты состоят почти полностью из импортных комплектующих, доступа к которым нет и в ближайшее время не будет. Так что в лучшем случае в рф могут собрать шесть самолетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мета
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