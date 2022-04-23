Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь — Finance.ua
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Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь

Сегодня 11:38Казна и Политика
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Антимонопольный комитет Украины на заседании 21 апреля 2022 г. одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации».
Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.
Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:
  • цели и формы государственной помощи;
  • категории получателей государственной помощи;
  • максимальный размер;
  • условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;
  • расходы, которые могут быть возмещены получателям госпомощи.
Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:
  • компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;
  • предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 000 пассажиров/200 000 тонн;
  • предоставление инвестиционной помощи аэропорту;
  • предоставление операционной помощи аэропорту;
  • открытие новых воздушных маршрутов;
  • предоставление помощи социального характера для перевозки пассажиров.
Критерии оценки допустимости государственной помощи действуют исключительно в мирное время и не применяются во время действия военного положения.

Справка Finance.ua:

  • венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила продажу билетов на рейсы из/в Украину. При этом возможность бронировать билеты есть только с июля 2022 года;
  • по предварительным подсчетам за время войны бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов.

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По материалам: Українські Новини
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