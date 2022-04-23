Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь — Finance.ua

Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь Сегодня 11:38 — Казна и Политика Антимонопольный комитет Украины на заседании 21 апреля 2022 г. одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации».
Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.
Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:
цели и формы государственной помощи;
категории получателей государственной помощи;
максимальный размер;
условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;
расходы, которые могут быть возмещены получателям госпомощи.
Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:
компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;
предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 000 пассажиров/200 000 тонн;
предоставление инвестиционной помощи аэропорту;
предоставление операционной помощи аэропорту;
открытие новых воздушных маршрутов;
предоставление помощи социального характера для перевозки пассажиров.
Критерии оценки допустимости государственной помощи действуют исключительно в мирное время и не применяются во время действия военного положения.
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