Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь — Finance.ua

Авиаперевозчикам и аэропортам Украины окажут госпомощь

Сегодня 11:38 — Казна и Политика

Антимонопольный комитет Украины на заседании 21 апреля 2022 г. одобрил проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении критериев оценки допустимости государственной помощи в области авиации».

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Согласно проекту постановления, критерии оценки допустимости государственной помощи в авиационной отрасли должны содержать:

цели и формы государственной помощи;

категории получателей государственной помощи;



максимальный размер;



условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи;



расходы, которые могут быть возмещены получателям госпомощи.



Также предлагается установить несколько видов государственной помощи и условия, при которых она допустима. А именно государственная помощь для:

компенсации затрат на предоставление услуг в области авиации, представляющих общий экономический интерес;



предоставление инвестиционной и операционной государственной помощи аэропортам со среднегодовым пассажиропотоком/грузопотоком до 200 000 пассажиров/200 000 тонн;



предоставление инвестиционной помощи аэропорту;



предоставление операционной помощи аэропорту;



открытие новых воздушных маршрутов;



предоставление помощи социального характера для перевозки пассажиров.



Критерии оценки допустимости государственной помощи действуют исключительно в мирное время и не применяются во время действия военного положения.

Справка Finance.ua:

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