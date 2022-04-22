Авиакомпания WizzAir запускает продажу билетов в Украину — Finance.ua
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Авиакомпания WizzAir запускает продажу билетов в Украину

Сегодня 15:47Личные финансы
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Авиакомпания WizzAir запускает продажу билетов в УкраинуАвиакомпания WizzAir запускает продажу билетов в Украину
Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила продажу билетов на рейсы из/в Украину. При этом возможность бронировать билеты только с июля 2022 года.
В системе бронирования венгерского лоукостера на 22 апреля доступны несколько направлений из Киева и Одессы. Например, можно забронировать авиабилет на рейс из Киева в Вену, Варшаву, Рим, Милан, Вильнюс, из Одессы — в Берлин, Рим, Милан и другие города. Также доступны для бронирования билеты на рейсы с 4 июля из других стран в Украину.
В комментарии для Delo.ua Wizz Air уточнили, что если военное положение продлят, и оно будет действовать в день вылета, то рейс перенесут.
«Дату полета можно перенести или запросить возврат денег. Если у клиента есть аккаунт на сайте Wizz Air, то на аккаунт возвращаются деньги в течение 72 часов. Если клиент хочет вернуть деньги на свою личную банковскую карту, то они возвращаются в течение 14-20 рабочих банковских дней», — резюмировали в компании.

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По материалам: Діло
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