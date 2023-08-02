Авиакомпания Туркменистана прекратила полеты в москву после ударов беспилотников — Finance.ua

Авиакомпания Туркменистана прекратила полеты в москву после ударов беспилотников Сегодня 17:59 — Фондовый рынок

Флагманская авиакомпания Туркменистана приостановила полеты в москву из соображений безопасности после атак беспилотников на российскую столицу.

Об этом сообщает Reuters

«В связи с ситуацией в московской воздушной зоне и на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов все рейсы „Туркменских авиалиний“ по маршруту Ашхабад-москва-Ашхабад будут прекращены», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Туркменские авиалинии» заявили, что теперь будут летать в Казань, которая находится более чем в 700 км к востоку от москвы.

Россия заявляет, что в последние несколько дней сбила «украинские беспилотники» поблизости и над москвой, хотя сообщений о пострадавших нет. Во вторник, 1 августа, второй раз за три дня беспилотник нанес удар по высотному зданию в деловом районе москвы, в котором расположены три министерства правительства россии.

Украина прямо не взяла на себя ответственность за удары.

Атаки беспилотников заставили Внуково, один из московских аэропортов, ненадолго закрыться, но позже он возобновил полноценную работу.

Атаки дронов на москву

Напомним, высотное здание в деловом районе москвы, в котором расположены три министерства правительства России , 1 августа вторично за три дня было поражено беспилотником. россия назвала это «террористической атакой» со стороны Украины.

Пострадавшее здание известно как «квартал IQ», в котором расположены министерство экономического развития, министерство цифровых технологий и министерство промышленности и торговли. Часть его стеклянного фасада была разрушена ударом.

москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников с начала мая, когда два беспилотника обстреляли крышу здания Кремлевского комплекса.

Хотя эти инциденты не привели к жертвам или серьезному ущербу, они вызвали общее беспокойство и не согласуются с заявлениями кремля о том, что российская «специальная военная операция» идет по плану.

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