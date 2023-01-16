Авиакомпания «Новой почты» сообщила, когда планирует выполнить первый грузовой авиарейс — Finance.ua
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Авиакомпания «Новой почты» сообщила, когда планирует выполнить первый грузовой авиарейс

Фондовый рынок
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Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Новая почта», получила сертификат эксплуатанта, который дает возможность начать собственные грузовые авиарейсы.
Об этом говорится в сообщении компании.
Первый рейс с грузами клиентов «Новая почта Глобал» запланировано выполнить весной 2023 года.
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В настоящее время авиакомпания активно занимается развитием собственного флота воздушных судов, в частности, у компании уже есть два АН-26, которые взяла на правах лизинга.
Согласно сообщению, Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов «Борисполь» и «Львов» после окончания войны, а пока украинское небо закрыто для полетов — авиационные перевозки будут осуществляться из ближайших к Украине европейских аэропортов.
«Мы первый украинский перевозчик, который смог выполнить все требования и получил сертификат эксплуатанта в условиях войны. Это пример несокрушимости украинцев и напоминание другим бизнесам, что именно сейчас лучшее время инвестировать в Украину. Мы верим в ВСУ и понимаем, что быстрая и безопасная логистика очень важна «Мы очень благодарны специалистам Госавиаслужбы под руководством Александра Бильчука за их профессиональное взаимодействие и поиск решений во время прохождения сертификационных процедур в трудные для страны времена», — сказал директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

Справка Finance.ua:

  • В январе «Новая почта» открыла первое грузовое отделение в Варшаве.
  • В октябре 2021 года «Новая почта» решила запустить собственную авиакомпанию Supernova Airlines.
По материалам:
Українські Новини
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