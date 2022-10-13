Авиационному персоналу разрешат пересекать границу — Finance.ua

Авиационному персоналу разрешат пересекать границу
Правительство постановлением от 4 октября 2022 № 1148 дополнило Правила пересечения государственной границы гражданами Украины новым пунктом 2-13, которым разрешило во время военного положения пропускать через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом пишет Кадровик.
Разрешено во время военного положения пропускать через государственную границу мужчин из авиационного персонала, которые являются:
- государственными инспекторами по авиационному надзору,
- лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы,
- работниками Государственного авиационного предприятия «Украина»,
если они направляются для работы (выполнения служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки.
Пересекать границу разрешено при наличии подтверждающих документов:
Для авиационного персонала, работающего у субъекта авиационной деятельности (резидента):
- заверенная субъектом авиационной деятельности (резидентом) копия заключенного трудового договора (контракта) или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки с организацией, которая располагается за пределами Украины;
- подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что человек относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);
- приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу.
Для авиационного персонала, который работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента):
- копия заключенного трудового договора (контракта) или письмо от него о намерении заключить трудовой договор (контракт) или копия заключенного договора на прохождение тренажерной подготовки;
- подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что лицо относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);
- военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного города, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Для государственных инспекторов по авиационному надзору и лиц, уполномоченных на проведение проверок — приказ Госавиаслужбы о командировке за границу государственного инспектора по авиационному надзору или лица, уполномоченного на проведение проверок.
Для работников Государственного авиационного предприятия «Украина» — приказ предприятия о командировке работника за границу.
Лицо, которое относится к авиационному персоналу и работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), получает разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты СБУ), службы внешней разведки — разрешение соответствующего руководителя) для предъявления уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы при пересечении границы.
Авиационный персонал, работающий у субъекта авиационной деятельности (резидента), а также государственные инспекторы по авиационному надзору и лица, уполномоченные на проведение проверок, могут непрерывно находиться за границей в течение срока командировки.
Авиационный персонал, который работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), может непрерывно находиться за границей не более срока действия трудового договора или договора о прохождении тренажерной подготовки.
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