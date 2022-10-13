Авиационному персоналу разрешат пересекать границу — Finance.ua

Авиационному персоналу разрешат пересекать границу Сегодня 21:03 — Личные финансы

Правительство постановлением от 4 октября 2022 № 1148 дополнило Правила пересечения государственной границы гражданами Украины новым пунктом 2-13, которым разрешило во время военного положения пропускать через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом пишет Кадровик.

Разрешено во время военного положения пропускать через государственную границу мужчин из авиационного персонала, которые являются:

государственными инспекторами по авиационному надзору,

лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы,

работниками Государственного авиационного предприятия «Украина»,

если они направляются для работы (выполнения служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки.

Пересекать границу разрешено при наличии подтверждающих документов:

Для авиационного персонала, работающего у субъекта авиационной деятельности (резидента):

заверенная субъектом авиационной деятельности (резидентом) копия заключенного трудового договора (контракта) или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки с организацией, которая располагается за пределами Украины;

подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что человек относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу.

Для авиационного персонала, который работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента):

копия заключенного трудового договора (контракта) или письмо от него о намерении заключить трудовой договор (контракт) или копия заключенного договора на прохождение тренажерной подготовки;

подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что лицо относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного города, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Для государственных инспекторов по авиационному надзору и лиц, уполномоченных на проведение проверок — приказ Госавиаслужбы о командировке за границу государственного инспектора по авиационному надзору или лица, уполномоченного на проведение проверок.

Для работников Государственного авиационного предприятия «Украина» — приказ предприятия о командировке работника за границу.

Лицо, которое относится к авиационному персоналу и работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), получает разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты СБУ), службы внешней разведки — разрешение соответствующего руководителя) для предъявления уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы при пересечении границы.

Авиационный персонал, работающий у субъекта авиационной деятельности (резидента), а также государственные инспекторы по авиационному надзору и лица, уполномоченные на проведение проверок, могут непрерывно находиться за границей в течение срока командировки.

Авиационный персонал, который работает или намеревается трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), может непрерывно находиться за границей не более срока действия трудового договора или договора о прохождении тренажерной подготовки.

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