Август будет самым сложным. В «Укрэнерго» предупредили о возможном дефиците электроэнергии — Finance.ua

Август будет самым сложным. В «Укрэнерго» предупредили о возможном дефиците электроэнергии Сегодня 20:42 — Энергетика

Август будет самым сложным. В «Укрэнерго» предупредили о возможном дефиците электроэнергии

В августе производство электроэнергии в Украине уменьшится из-за ремонтных работ на энергоблоках.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Август прогнозируется самым сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что компенсировать объем мощностей можно будет частично за счет импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями. В настоящее время ограничение потребления в Украине не прогнозируется.

Напомним, что российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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