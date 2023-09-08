Audi показала электрический кроссовер Activesphere, который становится пикапом — Finance.ua

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Audi показала электрический кроссовер Activesphere, который становится пикапом

Фондовый рынок
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Audi показала электрический кроссовер Activesphere, который становится пикапом
Audi показала электрический кроссовер Activesphere, который становится пикапом
Компания Audi в рамках Международного автосалона в Мюнхене показала публике концептуальный электрический кроссовер Activesphere, который нажатием одной кнопки в салоне или на брелоке от авто превращается в настоящий пикап.
Новый Activesphere — это четырехдверное кроссовер-купе, имеющее эстетику Allroad, а также 22-дюймовые колеса с активной аэродинамикой. Концепт от Audi также имеет дорожный просвет 248 мм, а также углы въезда и съезда 18,9 и 28,1 градусов соответственно.
Кроме внешности внедорожника, концепт удивляет задней дверью, открывающейся против хода. Но самой интересной особенностью новинки является «активная спинка», которая позволяет машине превращаться в пикап в считанные секунды.
Audi показала электрический кроссовер Activesphere, который становится пикапом
Одним нажатием кнопки заднее стекло поднимается вверх, а дверь багажника опускается. Это обеспечивает легкий доступ к грузовому кузову, который отделен от кабины с помощью моторизованной перегородки за задними сиденьями.
Концепт-кар от Audi построен на платформе PPE и оснащен тяговым аккумулятором на 100 кВт*ч, обещающим обеспечить запас хода для кроссовера в 600 км. Сообщается также, что концепт имеет систему полного привода с парой электромоторов, суммарно развивающих 436 л.с. и 720 Нм максимального крутящего момента.
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По материалам:
newsyou.info
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