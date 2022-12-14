Audi отозвала более 50 тысяч автомобилей из-за отказа двигателя — Finance.ua
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Audi отозвала более 50 тысяч автомобилей из-за отказа двигателя

Технологии&Авто
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Audi запустила кампанию отзыва шести автомобилей: A6, A6 Allroad, A7, S6, RS 6 и RS 7. Только в США потенциально проблемы затронули около 50 800 автомобилей.
Судя по всему, двигатель иногда теряет мощность, когда проливаешь жидкость на задние сиденья. Как бы странно это ни звучало, у этой проблемы есть достаточно веское обоснование. Судя по всему, прямо под задними сиденьями установлен электронный блок управления, который может выйти из строя при контакте с влагой.
В результате этого двигатель переключится в аварийный режим малой мощности, что может привести к инцидентам. Audi по-прежнему считает, что ей не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой, но признает, что риск существует.
Для ее устранения всем пострадавшим автовладельцам придется посетить сервисный центр и обернуть свой ЭБУ дополнительным слоем изоляции. Эта беда коснулась только автомобилей, собранных с июля 2018 года по апрель 2022 года. У всех новых экземпляров ЭБУ были должным образом изолированы прямо с завода.
По материалам:
AvtoDream
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