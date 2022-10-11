Атака на энергосистему Украины со стороны рф 10 октября была самой масштабной с начала войны — глава Минэнерго Сегодня 21:21 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атака на энергетическую систему Украины, совершенная российскими военными 10 октября, была самой масштабной с начала войны и охватила всю цепочку энергоснабжения Украины — от производства до распределения ресурса, сообщает пресс-служба чиновника в понедельник вечером.

«Сегодня, 10 октября, россия совершила самую масштабную атаку на энергетическую систему Украины за весь период войны. Цинизм состоит в том, что были нанесены удары по всей цепочке снабжения — это и системы распределения электроэнергии, и генерация», — сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что цель врага — усложнить возможность переподключения поставок электроэнергии из других источников.

При этом он отметил, что энергетики продолжают ремонтные работы и возобновляют электроснабжение потребителям. «Есть области, где уже возобновлено электроснабжение. Есть области, где работы продолжаются. В некоторых городах работы по подключению энергоснабжения будут продолжаться и завтра», — описал ситуацию министр.

В то же время он призвал украинцев помочь энергетикам в восстановлении стабильности энергосистемы, снизив потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.

Он напомнил, что меры по уменьшению энергопотребления принимает не только Украина. «Это сейчас делает вся Европа. Там также предпринимают определенные действия по экономии и принимают необходимые решения», — отметил Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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