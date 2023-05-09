Aston Martin выпустит три новинки — Finance.ua

Aston Martin выпустит три новинки Сегодня 04:39 — Фондовый рынок

Aston Martin выпустит три новинки

В течение следующего года компания Aston Martin представит новые версии своих трех основных моделей — DB11, Vantage и DB. Также стоимость всех трех автомобилей будет повышена. Бренд намерен вернуться к уровню прибыли с маржой в 40%.

Средняя цена авто составляет 213 000 фунтов (266 000 долларов) за квартал, в то время как в 2022 году она была 201 000 фунтов. За этот период было продано 1269 машин дилерам. 669 автомобилей составляли внедорожники DBX. Более 70% из них пришлось на версию DBX 707-Performance.

Убыток до налогообложения за первый квартал до 31 марта составил 74,2 млн фунтов (92,7 млн долларов) по сравнению со 111,6 млн фунтов в прошлом году. Валовая прибыль за три месяца составила 34%, в 2022 году — 36%. Такая маржа оказалась почти через четыре миллиона дополнительных затрат на материалы, логистику и производство в течение квартала.

В компании говорят, что производство первого автомобиля уже началось, а поставки начнутся в третьем квартале этого года.

Также глава компании намекает на прототип спортивного авто со средним расположением двигателя, который будет располагаться на класс ниже гибридного Valhalla 2021 года.

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