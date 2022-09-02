Aston Martin показала Vantage Roadster с двигателем V12 (видео) — Finance.ua

Aston Martin показала Vantage Roadster с двигателем V12 (видео) Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Aston Martin показала Vantage Roadster с двигателем V12 (видео)

Aston Martin прощается со своим культовым двигателем V12 в моторной линейке модели Vantage — вслед за купе V12 Vantage, выпущенным ограниченным тиражом в 333 экземпляра, анонсирована открытая и еще более редкая версия спорткара.

V12 Vantage Roadster сделают в количестве 249 экземпляров, все из которых уже нашли своих владельцев, а сам автомобиль будет самым мощным открытым Vantage за всю историю этого семейства спорткаров Aston Martin.

Технически открытая версия повторяет вариант с жестким верхом. Под капотом установлен битурбомотор V12 5.2, выдающий 700 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента. Удельная мощность купе составляет 372 силы на тонну. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF с программой управления с наработками от V12 Speedster и Vantage F1 Edition. Разгон до 100 км в час у машины занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км в час.

V12 Vantage Roadster получил механический дифференциал повышенного трения на задней оси, перекалиброванный руль и собственные настройки адаптивных амортизаторов, а карбон-керамические тормоза входят в стандартную оснастку модели. Для понижения массы передний бампер, капот, передние крылья и боковые пороги сделаны из углеродного волокна, а задний бампер и крышка багажника выполнены из легкого композитного материала.

Уменьшить массу автомобиля позволили более легкий аккумулятор и выхлопная система из нержавеющей стали. Можно заказать и опциональные 21-дюймовые диски с той же размерностью, что и стандартные, но на 8 килограммов легче. Родстер с двигателем V12 на 40 миллиметров шире обычного Vantage Roadster. Решетка радиатора на 25 процентов больше, улучшая поток воздуха и охлаждение агрегатов.

Новый диффузор обеспечивает большую прижимную силу, а в качестве опции для модели есть стационарное антикрыло. Интерьер отличается сиденьями Sports Plus с обивкой из полуанилиновой кожи, перфорацией и прострочкой в виде фирменных крыльев, которые за доплату можно поменять на облегченные кресла с карбоновой основой и механическими регулировками, которые на 7,3 килограмма легче.

Для V12 Vantage Roadster доступна персонализация в рамках заводской программы Q by Aston Martin — клиенты могут выбрать оформление кузова, цветные тормозные суппорты, детали из углеволокна под лаком, в том числе цветным, вставки на сиденьях из плетеной кожи и алькантары.

Производство родстера должно начаться в третьем квартале 2022 года, а первые поставки запланированы на четвертый квартал 2022 года. При этом все автомобили уже нашли своих владельцев.

uamotors По материалам:

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