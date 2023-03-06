Aston Martin показал самую быструю в мире машину скорой помощи (фото) — Finance.ua

Aston Martin показал самую быструю в мире машину скорой помощи (фото)
Aston Martin представил новую официальную медицинскую машину для гонок «Формулы-1». Им стал 707-сильный кроссовер DBX707. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.
На гонках «Формулы-1» иногда случаются серьезные аварии, которые требуют быстрого реагирования. Именно поэтому машинами скорой помощи часто становятся очень быстрые автомобили.
В этом сезоне чемпионата будете задействован один из самых быстрых кроссоверов в мире — Aston Martin DBX707. Он получил некоторые доработки, в том числе и проблесковый маячок, установленный на крышу.
Кроссовер окрашен в фирменные цвета команды Aston Martin Racing. Он будет доставлять на места аварий медиков, которые смогут оказать медицинскую помощь пострадавшим пилотам.
В кроссовере разместили огнетушители, медицинские сумки и дефибриллятор. Он также оснащен одобренными FIA гоночными сиденьями, каждое из которых имеет шеститочечные ремни безопасности.
Ранее на чемпионатах «Формулы-1» использовались стандартные кроссоверы Aston Martin DBX. Теперь они передают эту честь более быстрой модификации.
В Aston Martin заявили, что активно изучали то, как проявил себя медицинский DBX. Благодаря этому новая модель сможет справляться со своими задачами еще лучше.
Новый кроссовер присоединится к автомобилю безопасности Aston Martin Vantage F1 Edition. Он появляется на гоночном треке при возникновении опасных ситуаций.
Отметим, что Aston Martin DBX707 оснащается 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.
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