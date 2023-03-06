Aston Martin показал самую быструю в мире машину скорой помощи (фото) — Finance.ua

Aston Martin показал самую быструю в мире машину скорой помощи (фото) Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Aston Martin показал самую быструю в мире машину скорой помощи (фото)

Aston Martin представил новую официальную медицинскую машину для гонок «Формулы-1». Им стал 707-сильный кроссовер DBX707. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

На гонках «Формулы-1» иногда случаются серьезные аварии, которые требуют быстрого реагирования. Именно поэтому машинами скорой помощи часто становятся очень быстрые автомобили.

В этом сезоне чемпионата будете задействован один из самых быстрых кроссоверов в мире — Aston Martin DBX707. Он получил некоторые доработки, в том числе и проблесковый маячок, установленный на крышу.

Кроссовер окрашен в фирменные цвета команды Aston Martin Racing. Он будет доставлять на места аварий медиков, которые смогут оказать медицинскую помощь пострадавшим пилотам.

В кроссовере разместили огнетушители, медицинские сумки и дефибриллятор. Он также оснащен одобренными FIA гоночными сиденьями, каждое из которых имеет шеститочечные ремни безопасности.

Ранее на чемпионатах «Формулы-1» использовались стандартные кроссоверы Aston Martin DBX. Теперь они передают эту честь более быстрой модификации.

В Aston Martin заявили, что активно изучали то, как проявил себя медицинский DBX. Благодаря этому новая модель сможет справляться со своими задачами еще лучше.

Новый кроссовер присоединится к автомобилю безопасности Aston Martin Vantage F1 Edition. Он появляется на гоночном треке при возникновении опасных ситуаций.

Отметим, что Aston Martin DBX707 оснащается 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Важное напоминание для автовладельцев — Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.