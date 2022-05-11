Aston Martin изготовил первый серийный DBX707 — Finance.ua
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Aston Martin изготовил первый серийный DBX707

Сегодня 05:51Технологии&Авто
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Aston Martin изготовил первый серийный DBX707Aston Martin изготовил первый серийный DBX707
Британская компания Aston Martin отметила старт серийного производства спортивного кроссовера DBX707. В церемонии сборки первого экземпляра в Сент Атане принял участие министр по делам Уэльса Саймон Харт.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Новинка станет флагманом семейства спортивных кроссоверов компании. Стоит отметить, что модель DBX стала для британского производителя тем же, чем в свое время стал Cayenne для Porsche. Фактически она спасла компанию от банкротства. Кроме того, благодаря новинке компания дополнительно привлекла 100 новых квалифицированных сотрудников на производство.
Aston Martin изготовил первый серийный DBX707
Новый кроссовер оснащается 707-сильным битурбированным мотором V8, что делает DBX707 самым мощным серийным SUV на планете. Кроме того, автомобиль получил новую 9-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, модернизированный дифференциал ограниченного трения, перенастроенную систему полного привода и доработанное шасси. Благодаря мощному силовому агрегату кроссовер способен разгоняться до первой «сотни» за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч.
По материалам: Обозреватель
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