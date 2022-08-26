Астарта получила $8 млн кредита. Часть гарантирует ЕБРР — Finance.ua
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Астарта получила $8 млн кредита. Часть гарантирует ЕБРР

Фондовый рынок
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Агропромхолдинг «Астарта» заключил соглашение с UKRSIBBANK BNP Paribas Group о кредите в $8 млн. Европейский банк реконструкции и развития гарантирует 60% финансирования.
Как говорится в сообщении ЕБРР, поддержка является частью деятельности в Украине в текущем году.
«В рамках своих усилий, направленных на увеличение продовольственной безопасности в Украине во время войны, ЕБРР покрывает более половины риска кредита в размере $8 млн грн группе „Астарта“, одному из крупнейших сельскохозяйственных и пищевых предприятий страны, по соглашению с банком-партнером UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Доля риска ЕБРР по мультивалютному займу оборотного капитала составляет $4,8 млн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот заем поможет «Астарте» обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала для успешного сезона выращивания сельскохозяйственных культур и производства сахара.
По материалам:
AgroPortal.ua
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