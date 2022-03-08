Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава — Finance.ua

Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава

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Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава

Ассоциация Европейских Энергетических Бирж (Association of European Energy Exchanges, Europex) исключает Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из своего состава.

«Europex и ее члены глубоко обеспокоены и расстроены ситуацией в Украине и решительно осуждают вторжение России и продолжающуюся агрессию. В ответ на действия российского правительства против Украины Генеральная Ассамблея Europex приняла решение исключить Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из Ассоциации, фактически прекращая ассоциированное членство с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении от 7 марта.

«Наши мысли с теми, кто стал жертвой этой войны, и в частности с нашими украинскими коллегами из UEEX, Украинской энергетической биржи, базирующимися в Киеве и Полтаве. Одно из офисных зданий UEEX уже обстреляли, и большинство сотрудников сейчас работают из укрытий и бункеров, но им удается поддерживать работоспособность торговой платформы. Прежде всего это человеческая и гуманитарная катастрофа», — заявил генеральный секретарь Europex Кристиан Баер.

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