Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава

Сегодня 16:29Фондовый рынок
65
Ассоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего составаАссоциация энергобирж Europex исключила российскую биржу из своего состава
Ассоциация Европейских Энергетических Бирж (Association of European Energy Exchanges, Europex) исключает Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из своего состава.
Об этом говорится в заявлении Europex.
«Europex и ее члены глубоко обеспокоены и расстроены ситуацией в Украине и решительно осуждают вторжение России и продолжающуюся агрессию. В ответ на действия российского правительства против Украины Генеральная Ассамблея Europex приняла решение исключить Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (SPIMEX) из Ассоциации, фактически прекращая ассоциированное членство с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении от 7 марта.
«Наши мысли с теми, кто стал жертвой этой войны, и в частности с нашими украинскими коллегами из UEEX, Украинской энергетической биржи, базирующимися в Киеве и Полтаве. Одно из офисных зданий UEEX уже обстреляли, и большинство сотрудников сейчас работают из укрытий и бункеров, но им удается поддерживать работоспособность торговой платформы. Прежде всего это человеческая и гуманитарная катастрофа», — заявил генеральный секретарь Europex Кристиан Баер.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.