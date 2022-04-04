«Ашан», продолжающая работать в рф, в Украине лишилась 50% товарооборота — Finance.ua

«Во втором квартале, скорее всего, будем регрессировать в товарообороте на 50%, а ежемесячные убытки будут на уровне марта», — отметили там.
Однако, по их мнению, ситуация может ухудшаться из-за отсутствия большого количества товаров, прекращения работы поставщиков, сложностей с поставкой на восток страны, проблем с импортом и снижения покупательной способности украинцев.
Справка Finance.ua:
Гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в интересах гражданского населения».
С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов «Сільпо» временно закрыла 31 магазин в Киеве и в Черниговской области. А сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» оставила работающими 34 «опорных» супермаркета в Киеве, остальные временно закрыла.