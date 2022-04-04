«Ашан», продолжающая работать в рф, в Украине лишилась 50% товарооборота — Finance.ua

«Ашан», продолжающая работать в рф, в Украине лишилась 50% товарооборота

Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Французская торговая сеть Auchan, которая предпочла не уходить из России, в Украине получила регресс в товарообороте 50%, а ожидаемый ущерб — 150 миллионов за март.

Об этом в компании сообщили изданию Forbes.

«Во втором квартале, скорее всего, будем регрессировать в товарообороте на 50%, а ежемесячные убытки будут на уровне марта», — отметили там.

Однако, по их мнению, ситуация может ухудшаться из-за отсутствия большого количества товаров, прекращения работы поставщиков, сложностей с поставкой на восток страны, проблем с импортом и снижения покупательной способности украинцев.

Справка Finance.ua:

Гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку «действует в интересах гражданского населения».

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов «Сільпо» временно закрыла 31 магазин в Киеве и в Черниговской области. А сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» оставила работающими 34 «опорных» супермаркета в Киеве, остальные временно закрыла.

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