Артефакты с Титаника превратят в NFT — Finance.ua

Артефакты с Титаника превратят в NFT Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Артефакты с Титаника превратят в NFT

Американская компания RMS Titanic Inc (RMST) превращает артефакты, найденные на знаменитом океанском лайнере, в NFT. В этом им поможет сотрудничество с двумя гонконгскими фирмами.

RMS Titanic Inc — это единственная признанная законом компания, имеющая право восстанавливать предметы из зоны крушения «Титаника».

Итак, в проекте участвуют блокчейн-фирмы VSFG и Artifact Labs. Первая выпустит коллекцию из 5500 NFT, используя собственный блокчейн. Благодаря этой технологии можно обеспечить эксклюзивность и подлинность продаваемых предметов. Студия Artifact Labs готовит экосистему Web 3 и DAO. Это позволит перенести NFT в метавселенную.

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Artifact Labs планирует организовать виртуальные дайвинг-туры, просветительские программы и другие мероприятия для владельцев токенов Титаника.

«Как хранители затонувшего Титаника, мы полны решимости обеспечить, чтобы его артефакты сохранились навсегда и были доступны для будущих поколений. Мы верим, что выход в цифровое пространство позволит нам охватить более широкую аудиторию высококачественными вдохновляющими учебными программами и вдохновляющими программами», — заявила гендиректор RMS Titanic Джессика Сандерс.

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