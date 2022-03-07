«АрселорМиталл Кривой Рог» добровольно уплатил в бюджет 2 млрд 245 млн 721 тыс. грн — Finance.ua

«АрселорМиталл Кривой Рог» добровольно уплатил в бюджет 2 млрд 245 млн 721 тыс. грн

Сегодня 11:46 — Фондовый рынок

АрселорМиталл Кривой Рог уплатил в бюджет Украины 2 млрд 245 млн 721 тыс. грн, чтобы эти средства были использованы на нужды военных.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Мы рады, что все стороны нашли общий язык. Сейчас самое время, когда в Украине нужно научиться во всем находить общий язык», — написала Ирина Венедиктова.

До сих пор эти средства были предметом расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. После добровольной уплаты уголовное производство было закрыто.

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