Армия восстановления: государство перечислило уже более 6 млн грн работникам — Finance.ua

Армия восстановления: государство перечислило уже более 6 млн грн работникам
Более 1300 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в 6 областях в рамках проекта «Армия восстановления».
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.
«На сегодняшний день уже в шести областях привлекают безработных к общественно полезным работам, направленным на восстановление страны и преодоление последствий военной агрессии россии — в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской. В ближайшее время к ним присоединятся Волынская и Запорожская области, где согласуется перечень предприятий-организаторов таких работ, их виды и количество людей, необходимых для их выполнения. В общей сложности уже более 1300 безработных выполняют общественно полезные работы и получают за это оплату от государства», — рассказала Татьяна Бережная.
Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области — 519 человек, а также Киевской — 311 человек, Полтавской — 177 человек, Черниговской — 176 человек.
За выполнение общественно полезных работ государство уже перечислило работникам 6,2 млн грн.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:
- укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек;
- заготовке дров для населения;
- разгрузке гуманитарной помощи;
- обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;
- ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы;
- приведению в порядок, восстановлению и благоустройству городов;
- ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов;
- проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам было привлечено 1036 человек, имеющих статус безработного;
- участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн;
- оплату труда за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов.
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