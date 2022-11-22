Армия восстановления: государство перечислило уже более 6 млн грн работникам — Finance.ua

Армия восстановления: государство перечислило уже более 6 млн грн работникам Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Армия восстановления: государство перечислило уже более 6 млн грн работникам

Более 1300 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в 6 областях в рамках проекта «Армия восстановления».

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.

«На сегодняшний день уже в шести областях привлекают безработных к общественно полезным работам, направленным на восстановление страны и преодоление последствий военной агрессии россии — в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской. В ближайшее время к ним присоединятся Волынская и Запорожская области, где согласуется перечень предприятий-организаторов таких работ, их виды и количество людей, необходимых для их выполнения. В общей сложности уже более 1300 безработных выполняют общественно полезные работы и получают за это оплату от государства», — рассказала Татьяна Бережная.

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Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области — 519 человек, а также Киевской — 311 человек, Полтавской — 177 человек, Черниговской — 176 человек.

За выполнение общественно полезных работ государство уже перечислило работникам 6,2 млн грн.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:

укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек;

заготовке дров для населения;

разгрузке гуманитарной помощи;

обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы;

приведению в порядок, восстановлению и благоустройству городов;

ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов;

проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Справка Finance.ua:

по состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам было привлечено 1036 человек, имеющих статус безработного;

участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн;

оплату труда за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов.

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