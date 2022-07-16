Армия США провела успешные испытания робота-танка от BAE Systems — Finance.ua

Армия США провела успешные испытания робота-танка от BAE Systems 16.07.2022, 02:09 — Технологии&Авто

В США прошли испытания роботизированного танка производства BAE Systems. В ходе тестов Robotic Technology Demonstrator поразил цели ракетами APKWS с системой лазерной наводки. Об этом пишет ADS Advance.

Испытания танка-работа прошли в Юте на полигоне Дагвэй. Автономный RTD получил коммерческий гибридный электропривод. На роботизированный танк можно устанавливать артиллерийские системы, 2,75-дюймовые ракеты, средства РЭБ и противотанковые ракеты. Для противодействия беспилотникам и бронированным целям робот-танк может быть оснащен барражирующими боеприпасами.

Представитель BAE Systems Хелен Парк на этот счет отметила, что роботизированный танк был создан в тесном сотрудничестве с ведущими оборонными компаниями США. В изделии реализовано несколько передовых военных технологий. Благодаря широкому спектру вооружений американская армия сможет использовать танк-робот для решения различных задач. К примеру, с помощью ракет APKWS можно поражать вражеские беспилотники и наземные цели с дистанции 6 километров.

itechua По материалам:

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