Армия США планирует переход на электромобили (фото) — Finance.ua

Армия США планирует переход на электромобили (фото) Сегодня 05:27 — Технологии&Авто

Вооруженные силы США рассматривают возможность использования электромобилей. Военные заинтересованы в различных электрических моделях и готовятся провести испытания.

Об этом сообщает сайт Motor1. В частности, в распоряжение американской армии поступит для изучения электрический минивэн Canoo.

Этот молодой автопроизводитель уже сотрудничает с правительственными организациями США — именно электромобили Canoo будут использовать NASA для транспортировки астронавтов лунной миссии Artemis. Электрокар Canoo оснащен 300-сильным мотором и батареей емкостью 80 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км.

Цена минивэна — от $34 750.

Кроме того, стало известно, что электрический армейский внедорожник разрабатывает и GM Defense — оборонное подразделение концерна General Motors. В его основе лежит пикап GMC Hummer EV — у него позаимствовали раму, моторы и аккумуляторную батарею.

Мощность электрокара составит от 625 до 1000 л. с., а запас хода превысит 500 км. Эта модель также заинтересовала Пентагон.

AvtoDream По материалам:

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