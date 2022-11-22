АРМА продало российский аммиак еще более чем на 372 миллиона гривен — Finance.ua

АРМА продало российский аммиак еще более чем на 372 миллиона гривен Сегодня 07:48 — Казна и Политика

АРМА продало российский аммиак еще более чем на 372 миллиона гривен

АРМА получило еще 372,6 миллиона гривен от продажи аммиака на открытых торгах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Очередная партия арестованного аммиака в 10 тыс. тонн, принадлежащего российским предприятиям, реализована на аукционе, в ходе которого начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн.

Это уже третий лот из общего объема аммиака, который составляет более 40 тыс. тонн. Предыдущие два лота арестованного сырья российского предприятия АРМА реализовало почти за 540 млн грн.

«Очередная партия российского имущества продана с существенным ростом начальной цены, что, учитывая обремененность актива арестом и необходимость уплаты покупателем НДС, является высоким результатом торгов. В итоге уже около миллиарда гривен от продажи арестованных активов российского происхождения, что позволяет наращивать источники финансирования оборонной сферы путем покупки военных облигаций», — сообщил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Ранее сообщалось, что в ходе аукциона было реализовано 7 тыс. тонн почти за 240 млн грн и второй лот объемом 10 тыс. — за более чем 300 млн грн.

Денежные средства от проданного имущества размещены на депозитных счетах АРМА, с которых деньги после согласования Правительством перечисляются на приобретение ценных бумаг.

Всего в течение сентября-октября этого года АРМА перечислило на нужды обороны более 750 млн грн, в то же время Кабинет Министров согласовал покупку следующего пакета военных облигаций на сумму более 300 млн грн.

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