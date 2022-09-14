АРМА приобрела военные облигации на ₴152 миллиона — Finance.ua

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АРМА приобрела военные облигации на ₴152 миллиона

Фондовый рынок
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АРМА приобрела военные облигации на ₴152 миллиона
АРМА приобрела военные облигации на ₴152 миллиона
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приобрело первый пакет военных облигаций на 152 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
«После ряда длительных законодательных и согласительных процедур и после окончательного согласования с Кабинетом Министров АРМА приобрело первый пакет военных облигаций на 152 миллиона гривен. Эти средства будут направлены непосредственно в государственный бюджет для использования в оборонных и других важных целях во время военного положения», — говорится в сообщении.
Руководитель Национального агентства Дмитрий Жоравович отметил, что в условиях войны с россией государство остро нуждается в дополнительных источниках финансового обеспечения, и деньги фигурантов уголовных дел должны быть одним из таких ресурсов.
«Сегодня единственный способ легитимно и правильно использовать арестованные средства в интересах государства — инвестировать их в государственные инструменты поддержки оборонной сферы», — сказал Жоравович.
Также, по словам главы АРМА, управление арестованными деньгами имеет хорошие перспективы в аспекте инвестирования в военные облигации.
Это связано с тем, что депозитный портфель АРМА постоянно пополняется, в том числе за счет ареста российских и белорусских средств. С начала войны динамика передачи денег выросла — около 300 млн грн размещено на счетах с 24 февраля. На эти средства постоянно начисляются проценты, что увеличивает их общий объем. К тому же рост депозитного портфеля происходит и в результате продажи арестованного имущества — только один из последних реализованных лотов позволил пополнить депозит почти на 240 млн грн.
Следовательно, ресурс для инвестиций в государственные ценные бумаги имеет потенциал для увеличения, в том числе благодаря тому, что действенность этого инструмента должна побуждать правоохранителей передавать в управление АРМА все больше арестованных активов и денежных средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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