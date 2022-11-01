АРМА получило активы российской химкомпании на 2,3 миллиарда — Finance.ua

АРМА получило активы российской химкомпании на 2,3 миллиарда Сегодня 20:36 — Казна и Политика

АРМА получило активы российской химкомпании на 2,3 миллиарда

Суд передал активы российской компании на сумму более 2,3 млрд грн Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«По ходатайствам прокуроров ОГП в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права предприятия — одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на общую сумму свыше 2,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентству также переданы более 30 объектов недвижимости упомянутого предприятия.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов общество, специализирующееся на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении займа и заключенных к ним дополнительных соглашений со связанной кипрской компанией получило более 800 миллионов долларов займа для обеспечения финансовых потребностей предприятия.

На момент заключения сделок и получения займов собственником общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным собственником которой был российский олигарх.

Установлено, что под видом займов общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не собиралось возвращать вместе с процентами за их пользование. Оно не уплатило налог на прибыль на общую сумму почти в 2,2 млрд грн.

Ранее директору общества правоохранители объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Укрінформ По материалам:

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