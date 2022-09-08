АРМА получило 50 вагонов-цистерн с белорусским дизелем, который предназначался для армии рф — Finance.ua

АРМА получило 50 вагонов-цистерн с белорусским дизелем, который предназначался для армии рф
В управление АРМА по ходатайству Киевской городской прокуратуры передали более 50 вагонов-цистерн с дизельным топливом, которые должны были обеспечивать потребности российской армии в первые дни войны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из беларуси дизельного топлива в вагонах-цистернах.
«Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны», — говорится в сообщении.
Эти вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу 23 февраля. 26 февраля эшелон с топливом для колонн российских войск, прибывший на железнодорожную станцию «Низковка», был уничтожен украинской артиллерией.
В апреле в рамках следствия пригодные для использования вагоны были изъяты.
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