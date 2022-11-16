АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн грн — Finance.ua
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АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн грн

Криминал
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АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн грн
АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов арестовало 500 млн грн одного из крупнейших производителей пластмассовой трубной продукции в Украине, владельцем является российский олигарх.
Об этом информируют в офисе генпрокурора.
«По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права группы предприятий — одного из крупнейших производителей пластмассовой трубной продукции на территории Украины. Также переданы имущественные комплексы 2 трубных заводов, 27 транспортных средств и права на 9 торговых марок. Общая сумма переданных активов составляет около 500 млн грн», — пишет пресс-служба.
Сообщается, что в Украине действовала группа предприятий, конечным бенефициаром которых является банк. Они производили полимерные трубопроводные системы для наружных сетей водоснабжения и отвода, газораспределения и отопления. Также подразделения фирмы расположены в россии, беларуси и Казахстане.
«Руководство компании, действуя в интересах страны-агрессора, создало на временно оккупированной территории АР Крым торговые представительства предприятий и организовало реализацию пластмассовых труб. Также предприятия производили строительство трубопроводных сетей и водопровода на временно оккупированном полуострове», — добавили в Офисе генпрокурора.
Следствие установило, что только 2020-2021 годов компания экспортировала в рф продукции на 100 млн гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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