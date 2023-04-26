АРМА ищет управляющего для арестованных активов «Карпатнефтехима» — Finance.ua

АРМА ищет управляющего для арестованных активов «Карпатнефтехима»
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для ведущего предприятия нефтехимической отрасли Украины ООО «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
«Предприятие является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена», — отметили в АРМА
На конкурс по поиску управляющего выставлены:
- корпоративные права компании «KARPATY CHEMICAL BV» (Королевство Нидерланды) в виде 100% доли уставного капитала ООО «Карпатнефтехим», что составляет 2,3 млрд грн;
- недвижимое имущество — производственные мощности (основные средства) предприятия;
- земельные участки.
Прием документов от участников конкурса продлится до 16:00 29 мая 2023 года.
"Управлять этим активом может как частное, так и государственное или коммунальное предприятие, имеющее опыт управления активами в соответствующей сфере, необходимые ресурсы и предложив наиболее выгодные условия.
Будущий управляющий обязан хранить активы и уплачивать часть полученных доходов в государственный бюджет", — добавили в Агентстве.
Поделиться новостью