АРМА ищет управляющего для арестованных активов «Карпатнефтехима» — Finance.ua

АРМА ищет управляющего для арестованных активов «Карпатнефтехима» Сегодня 09:45

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для ведущего предприятия нефтехимической отрасли Украины ООО «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области.

«Предприятие является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена», — отметили в АРМА

На конкурс по поиску управляющего выставлены:

корпоративные права компании «KARPATY CHEMICAL BV» (Королевство Нидерланды) в виде 100% доли уставного капитала ООО «Карпатнефтехим», что составляет 2,3 млрд грн;

недвижимое имущество — производственные мощности (основные средства) предприятия;

земельные участки.

Прием документов от участников конкурса продлится до 16:00 29 мая 2023 года.

"Управлять этим активом может как частное, так и государственное или коммунальное предприятие, имеющее опыт управления активами в соответствующей сфере, необходимые ресурсы и предложив наиболее выгодные условия.

Будущий управляющий обязан хранить активы и уплачивать часть полученных доходов в государственный бюджет", — добавили в Агентстве.

Економічна Правда По материалам:

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