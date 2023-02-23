Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото) — Finance.ua

Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото) Сегодня 19:30 — Казна и Политика

По запросу Киевской областной государственной администрации и ОТГ Бородянка, команда украинских архитекторов UVT GROUP разработала концепт и видеопрезентацию быстрого восстановления города Бородянка.

Об этом пишет t voemisto.tv

В UTV Group отмечают, что планируют провести обсуждение стратегического развития Бородянки с горожанами и доработать проект.

«Надеемся на масштабное привлечение фондов, общин, партнеров для успешного восстановления каждого города в нашей стране», — добавляют архитекторы.

Напомним, Бородянка во время оккупации российскими войсками понесла убытки более чем на 150 миллионов долларов, такие данные исследования обнародовала Киевская школа экономики (KSE Institute).

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