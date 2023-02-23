Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото) — Finance.ua
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Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото)

Казна и Политика
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Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото)
По запросу Киевской областной государственной администрации и ОТГ Бородянка, команда украинских архитекторов UVT GROUP разработала концепт и видеопрезентацию быстрого восстановления города Бородянка.
Об этом пишет t voemisto.tv.
В UTV Group отмечают, что планируют провести обсуждение стратегического развития Бородянки с горожанами и доработать проект.
«Надеемся на масштабное привлечение фондов, общин, партнеров для успешного восстановления каждого города в нашей стране», — добавляют архитекторы.
Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото)
Напомним, Бородянка во время оккупации российскими войсками понесла убытки более чем на 150 миллионов долларов, такие данные исследования обнародовала Киевская школа экономики (KSE Institute).
По материалам:
Finance.ua
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