Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото) — Finance.ua

Архитекторы разработали концепт восстановления Бородянки на Киевшине (фото)
По запросу Киевской областной государственной администрации и ОТГ Бородянка, команда украинских архитекторов UVT GROUP разработала концепт и видеопрезентацию быстрого восстановления города Бородянка.
Об этом пишет t voemisto.tv.
В UTV Group отмечают, что планируют провести обсуждение стратегического развития Бородянки с горожанами и доработать проект.
«Надеемся на масштабное привлечение фондов, общин, партнеров для успешного восстановления каждого города в нашей стране», — добавляют архитекторы.
Напомним, Бородянка во время оккупации российскими войсками понесла убытки более чем на 150 миллионов долларов, такие данные исследования обнародовала Киевская школа экономики (KSE Institute).
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