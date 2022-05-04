Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам — Finance.ua

Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам

Сегодня 19:49 — Финтех и Карты

Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам

Один из крупнейших банков Аргентины — Banco Galicia — открыл клиентам доступ к криптовалютам. На его платформе пользователи могут приобрести Bitcoin, Ethereum, XRP и стейблкоин USDC.

Инициативу в организации объяснили в том числе спросом со стороны клиентов. Банк не предлагает кастодиальные услуги — хранением цифровых активов занимается инфраструктурный провайдер Lirium.

О запуске криптовалютного сервиса также заявил другой аргентинский банк — Brubank. Его пользователи получили доступ к Bitcoin, Ethereum, USDC и DAI. В компании отметили, что функцию «постепенно» включат для всех клиентов.

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