Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам — Finance.ua

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Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам

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Аргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютамАргентинский банк открыл клиентам доступ к криптовалютам
Один из крупнейших банков Аргентины — Banco Galicia — открыл клиентам доступ к криптовалютам. На его платформе пользователи могут приобрести Bitcoin, Ethereum, XRP и стейблкоин USDC.
Инициативу в организации объяснили в том числе спросом со стороны клиентов. Банк не предлагает кастодиальные услуги — хранением цифровых активов занимается инфраструктурный провайдер Lirium.
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О запуске криптовалютного сервиса также заявил другой аргентинский банк — Brubank. Его пользователи получили доступ к Bitcoin, Ethereum, USDC и DAI. В компании отметили, что функцию «постепенно» включат для всех клиентов.

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По материалам: Forklog
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