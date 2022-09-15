Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины — Finance.ua
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Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины

Криминал
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Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины
Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины
Нарушитель во время военного положения пытался переместить 1,6 млн долл. США и 50 тыс. евро без должного декларирования.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины ведут досудебное расследование уголовного производства в отношении гражданина Украины, нарушившего правила перевозки валютных ценностей через государственную границу.
«1,6 млн долл. США и 50 тыс. евро, что в эквиваленте ориентировочно составляет более 66 млн грн — были обнаружены таможенными органами Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией», — говорится в сообщении БЭБ.
Детективы БЭБ установили, что гражданин упомянутых сумм доходов официально на территории Украины не получал и не декларировал.
В настоящее время БЭБ совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проверяют происхождение денежных средств, а также законность пересечения государственной границы Украины. Решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается.
Действия упомянутого лица имеют состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализация средств, полученных преступным путем, и караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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