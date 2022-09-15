Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины — Finance.ua

Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины Сегодня 17:21 — Криминал

Арестовано более 66 миллионов гривен, которые во время войны были вывезены из Украины

Нарушитель во время военного положения пытался переместить 1,6 млн долл. США и 50 тыс. евро без должного декларирования.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины ведут досудебное расследование уголовного производства в отношении гражданина Украины, нарушившего правила перевозки валютных ценностей через государственную границу.

«1,6 млн долл. США и 50 тыс. евро, что в эквиваленте ориентировочно составляет более 66 млн грн — были обнаружены таможенными органами Румынии у фигуранта дела при пересечении границы Молдовы с Румынией», — говорится в сообщении БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что гражданин упомянутых сумм доходов официально на территории Украины не получал и не декларировал.

В настоящее время БЭБ совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проверяют происхождение денежных средств, а также законность пересечения государственной границы Украины. Решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается.

Действия упомянутого лица имеют состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализация средств, полученных преступным путем, и караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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