Арестованные в Украине средства российского происхождения переданы на нужды ВСУ — Finance.ua
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Арестованные в Украине средства российского происхождения переданы на нужды ВСУ

Сегодня 08:33Казна и Политика
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Арестованные в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в частности, представители которых являются гражданами РФ, были переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале, сумма переданных ВСУ по инициативе прокуроров средств составила 560 200 евро — почти 21 млн грн.
«Следствие установило, должностные лица госпредприятий вошли в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами рф, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Исламской Республики Мавритания принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна», отмечено в сообщении.
Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории рф. В дальнейшем за эти средства суд наложил арест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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