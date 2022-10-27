Арестованные санатории и гостиницы хотят передать на обустройство жилья для ВПЛ — Finance.ua

Арестованные санатории и гостиницы хотят передать на обустройство жилья для ВПЛ Сегодня 20:19 — Казна и Политика

Арестованные санатории и гостиницы хотят передать на обустройство жилья для ВПЛ, me.gov.ua

Правительство обсудило порядок действий по созданию механизма передачи имущества, арестованного и переданного в АРМА, в управление местной власти или частным управляющим для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В чем состоит идея нового механизма

Пока идут расследования уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного арестованного и находящегося в распоряжении агентства объекта, будет объявлен конкурс на отбор управляющего такого имущества с обязательным условием того, что часть такого объекта должна передаваться на нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управляющих. Это базы отдыха и гостиницы, за которыми идут судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц», — заявил временно исполняющий обязанности Председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Дмитрий Жоравович.

По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Юлии Свириденко, доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и государственные предприятия.

«Нам нужно решить текущую ситуацию, когда с одной стороны у нас много внутренне перемещенных лиц, а с другой — есть арестованные объекты, которые находятся в распоряжении АРМА и по которым идут судебные дела. Нам нужно разработать механизм, по которому доступ к конкурсам АРМА имели бы как государственные, так и частные предприятия. Министерства могут выходить на конкурсы через госпредприятия, которые есть в их подчинении. Государство заинтересовано в сохранении и функционировании этих объектов», — заявила Юлия Свириденко.

Также стороны обсудили необходимость принятия проектов законов Украины: «О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР» (№ 6420) и «О моратории на отчуждение имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР» (№ 6421), которые уже были одобрены в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

«По нашим оценкам, с 1991 года через различные схемы у государства „рейдернули“ имущества на 2 млрд долларов. Оно должно быть возвращено в государственную собственность, а затем уже приватизировано по прозрачной схеме», — заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Также по результатам совещания было принято решение поручить АРМА проработать вопрос о возможности установления в договорах управления активами обязанности для управляющих по передаче части активов на социальные нужды:

для размещения в безопасных регионах внутренне перемещенных лиц;

для реабилитации военнослужащих;

другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.

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