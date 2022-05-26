Арестованные банковские счета: что нужно знать в военный период — Finance.ua

Арестованные банковские счета: что нужно знать в военный период

Сегодня 19:01 — Личные финансы

В центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи рассказали об особенностях пользования в военный период банковскими счетами, на которые наложен арест.

Война внесла коррективы во все сферы нашей жизни. Поэтому для того, чтобы не лишать граждан возможности распоряжаться своими средствами и тратить их на элементарные жизненные нужды, а юридические лица возможности выплачивать заработную плату наемным работникам, Кабмин принял 2 важных распоряжения.

Согласно им, граждане Украины, на счета которых органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями наложен арест, могут пользоваться находящимися на этих счетах средствами при условии, что сумма взысканий по исполнительным производствам не превышает размера 100 тыс. гривен.

Куда могут тратить средства с арестованных счетов

Юридические лица — должники могут осуществлять расходные операции со счетов, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями на исключительный перечень целей, а именно:

для выплаты заработной платы, но в размере не более 5 минимальных размеров заработной платы в месяц на одного работника юридического лица — должника;

для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Данные распоряжения будут применяться к прекращению или отмене военного положения на территории Украины.

Эти распоряжения не освобождают граждан и юридических лиц от обязательств и не отменяют обязанность их выполнять и после отмены военного положения исполнение производств будет происходить в обычном режиме.

Как получить доступ к средствам

В период военного положения возможность пользоваться денежными средствами на находящемся под арестом счете обязано предоставить банковское учреждение, в котором открыт такой счет.

Если банковское учреждение отказывается предоставить гражданину возможность совершить расходную операцию со счета, на который был наложен арест, действия такого учреждения можно обжаловать в Национальный банк Украины, позвонив по горячей линии: 0800505240 или 0442986555, подать электронное обращение на электронный адрес nbu@bank.gov.ua или заполнив онлайн-форму.

Кроме того, до окончания военного положения в Украине, в случае открытия нового счета клиентом — должником, арест такого счета не будет применяться — все расходные операции по нему могут производиться без учета предыдущих арестов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.