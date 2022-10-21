Арестована адвокат, которая зарабатывала на переправке за границу уклонистов — Finance.ua
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Арестована адвокат, которая зарабатывала на переправке за границу уклонистов

Криминал
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В Киеве сообщили о подозрении группе лиц, организовавших схему незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами — с каждого брали по $12 тысяч.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, а также в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)».
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Нелегальную схему пересечения границы правоохранители разоблачили еще в августе. По данным следствия, столичная адвокат в разговоре с другими лицами разработала и внедрила механизм изготовления и сбыта поддельных заключений военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.
С этими документами мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения.
Стоимость таких «услуг» составила 12 тыс. долларов с одного человека.
В начале августа женщину задержали во время получения средств и сообщили о подозрении.
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По результатам дальнейшего расследования и проведенных обысков установлена причастность к этой схеме еще трех человек, которым 19 октября тоже сообщили о подозрении. Установлено, что они организовали незаконную переправку через государственную границу Украины не менее трех человек.
Продолжаются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны.
По материалам:
Finance.ua
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