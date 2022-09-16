Аренда жилья за 1 евро: очередной итальянский поселок запустил новую программу — Finance.ua

Аренда жилья за 1 евро: очередной итальянский поселок запустил новую программу Сегодня 18:33 — Недвижимость

Аренда жилья за 1 евро: очередной итальянский поселок запустил новую программу

Итальянские городки предлагают не только купить дома по символической цене, но и арендовать их по 1 евро (36,75 гривны) в сутки. Принять участие в программе могут молодые семьи.

Соответствующую инициативу анонсировал муниципалитет Педемонте в провинции Виченца. Таким образом власти одноименного поселка стремятся побороть демографический кризис в регионе, пишет GDV

Что известно об инициативе поселка

Педемонте — это поселок с населением около 700 человек. Населённый пункт раскинулся в долине Валь д’Астико, в последние годы страдает постепенной депопуляцией, характерной для многих итальянских сел.

Двадцать лет назад здесь проживало около 800 жителей, сейчас их 700. Однако мы хотим переломить эту тенденцию, — рассказал мэр Роберто Каротта.

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Он решил привлечь инвестиции «соседних фондов», чтобы они приобщились к финансированию нового проекта — выкупа и реконструкции старых домов, которые после этого будут сданы в аренду молодым семьям. Цель состоит в том, чтобы привлечь в Педемонте новое население, объясняет Каротта. В то же время предпочтение отдавать парам с детьми. Благодаря этому в поселке будут функционировать школы. Кроме того, администрация сможет поддерживать основные услуги для жителей.

Реконструкцией займутся власти муниципалитета

Вскоре на сайте муниципалитета Педемонте разместят соответствующее объявление для семей, готовых к переезду. Мэр рассказывает, что на реализацию восстановления выделено 500 тысяч евро. Впоследствии к этой сумме прибавят еще 150 тысяч евро для борьбы с демографическим кризисом.

Сейчас муниципалитет планирует купить заброшенное здание, в котором после перепланировки и ремонта обустроят первые 4-5 квартир, которые будут сдавать в аренду за 1 евро в сутки. Работы планируют начать в январе — феврале. Реализовать первый этап работ обещают до конца 2023 года.

Телеканал 24 По материалам:

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