Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд

Аграрный рынок
19
Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд
Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд
Среди 63,8 тыс. сделок с сельхозземлями, заключенных в ноябре 2023 года, преобладали аренда (27,0 тыс.), а также наследование (25,8 тыс.) и купля-продажа (свыше 7,8 тыс.), пишет agronomy
Общая площадь заключенных договоров аренды сельхозземель в ноябре 2023 года составила 68,7 тыс. га, в то время как совокупная площадь проданных земель была почти в 4 раза меньше — 17,3 тыс. га, говорится в новом выпуске аналитического обзора рынка земель Украины, подготовленного KSE Агроцентром при поддержке Программы USAID по аграрному и сельскому развитию — АГРО.
Кроме того, в ноябре 2023 года было зафиксировано 88 случаев передачи сельскохозяйственных участков в ипотеку совокупной площадью 399 га.
С октября 2021 года предоставление коммунальных земель в аренду происходит через электронные аукционы на платформе «Prozorro.Продажи». С тех пор успешно передано в аренду 4917 земельных участков коммунальной собственности совокупной площадью 44,0 тыс. га, что приносит громадам ежегодно 391,8 млн грн дохода.
«Ноябрь стал третьим подряд месяцем, в котором устанавливается рекорд по передаче в аренду коммунальных сельхозземель. Если среднемесячный показатель с начала 2023 года на начало ноября составил 290 участков совокупной площадью 2,9 тыс. га, то в ноябре было передано 565 участков совокупной площадью 4,9 тыс. га», — говорится в сообщении.
За все время проведения земельных торгов на платформе Prozorro. Продажи средневзвешенная цена аренды составляет 8,9 тыс. грн при средневзвешенной стартовой цене в 2,4 тыс. грн/га.

Как участнику боевых действий получить землю

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.