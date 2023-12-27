Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд — Finance.ua

Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Аренда коммунальных сельхозземель бьет рекорды третий месяц подряд

Среди 63,8 тыс. сделок с сельхозземлями, заключенных в ноябре 2023 года, преобладали аренда (27,0 тыс.), а также наследование (25,8 тыс.) и купля-продажа (свыше 7,8 тыс.), пишет agronomy

Общая площадь заключенных договоров аренды сельхозземель в ноябре 2023 года составила 68,7 тыс. га, в то время как совокупная площадь проданных земель была почти в 4 раза меньше — 17,3 тыс. га, говорится в новом выпуске аналитического обзора рынка земель Украины, подготовленного KSE Агроцентром при поддержке Программы USAID по аграрному и сельскому развитию — АГРО.

Кроме того, в ноябре 2023 года было зафиксировано 88 случаев передачи сельскохозяйственных участков в ипотеку совокупной площадью 399 га.

С октября 2021 года предоставление коммунальных земель в аренду происходит через электронные аукционы на платформе «Prozorro.Продажи». С тех пор успешно передано в аренду 4917 земельных участков коммунальной собственности совокупной площадью 44,0 тыс. га, что приносит громадам ежегодно 391,8 млн грн дохода.

«Ноябрь стал третьим подряд месяцем, в котором устанавливается рекорд по передаче в аренду коммунальных сельхозземель. Если среднемесячный показатель с начала 2023 года на начало ноября составил 290 участков совокупной площадью 2,9 тыс. га, то в ноябре было передано 565 участков совокупной площадью 4,9 тыс. га», — говорится в сообщении.

За все время проведения земельных торгов на платформе Prozorro. Продажи средневзвешенная цена аренды составляет 8,9 тыс. грн при средневзвешенной стартовой цене в 2,4 тыс. грн/га.

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