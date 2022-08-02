Аренда госимущества в июле: проведено аукционов более чем на миллион гривен в месяц — Finance.ua

Аренда госимущества в июле: проведено аукционов более чем на миллион гривен в месяц Сегодня 21:25 — Казна и Политика

Аренда госимущества в июле: проведено аукционов более чем на миллион гривен в месяц

В июле Фонд государственного имущества и его региональные отделения провели 147 арендных аукционов и заключили 106 договоров аренды.

Об этом сообщает прессслужба ФГИУ

В ходе торгов стоимость аренды в среднем возросла более чем в два раза — со стартовых 465,9 тыс. грн до 1,03 млн грн в месяц. Таким образом, по результатам аукционов будет обеспечено поступление более 12 млн грн в год.

Один из крупнейших аукционов июля состоялся во Львовской области. Стоимость недвижимости в ходе конкурентных торгов выросла со стартовых 74,4 тыс. грн до 150 тыс. грн, что суммарно в год составляет 1,8 млн грн. Победителем аукциона стала перемещенная из Киевской области компания, которая продолжит работу на арендованном объекте.

«Государство создало бизнесу необходимые условия для быстрой и удобной аренды госимущества. Как результат — высокий спрос на объекты, что способствовало росту цен на аукционах более чем вдвое. Продолжаем выставлять новые объекты на аукционы и заключаем новые договоры, обеспечивая бизнес необходимыми площадками для работы во время военного положения», — заявила исполняющая обязанности Председателя Фонда госимущества Ольга Батова.

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