ArcelorMittal закрывает два завода в Германии и один в Испании — Finance.ua

ArcelorMittal закрывает два завода в Германии и один в Испании Сегодня 04:49 — Фондовый рынок

ArcelorMittal закрывает два завода в Германии и один в Испании

ArcelorMittal SA, один из крупнейших мировых производителей стали, заявил, что планирует закрыть два своих завода в Германии из-за резкого роста цен на электроэнергию.

Это касается сталелитейного производства в Бремене и предприятия по выпуску катанки в Гамбурге, пишет The Wall Street Journal

«Высокие цены на газ и электроэнергию оказывают сильное давление на нашу конкурентоспособность», — заявил глава немецкого подразделения ArcelorMittal Райнер Блашек.

Ранее ArcelorMittal отдельно заявляла о закрытии сталелитейного завода в Испании из-за низкого спроса.

Производство стали — одно из самых энергоемких отраслей, как то химическая промышленность или производство удобрений и стекла. Металлурги также пострадали от усилий по сокращению выбросов и снижению цен на металл, поскольку замедление глобального роста влияет на количество заказов.

Как сообщалось, стоимость газа начала расти в Европе с начала лета — и особенно в августе, поскольку рф ограничивает поставки на европейский рынок. 5 сентября цены на газ подскочили сразу на 30%, поскольку «Газпром» отказался вводить в эксплуатацию магистраль «Северный поток» после профилактического ремонта.

В ArcelorMittal заявили, что уже сократили потребление газа в ФРГ, но более высокие затраты сделали продолжение деятельности двух предприятий убыточными.

Два сталелитейных завода в Германии и Испании в прошлом году выпустили около 3,65 млн тонн стали. В общей сложности компания производит около 70 млн тонн стали в год.

НВ По материалам:

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