ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали — Finance.ua

Отмечается, что россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей региона, и ArcelorMittal потребовалось три недели на отказ от российского угля. Ранее сталелитейная компания поставляла из россии около пятой части угля для своих европейских заводов.
Также покупала железную руду у находящегося под санкциями Металлоинвеста, принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову.
«Теперь мы независимы. В третьем квартале нам нужно купить чуть больше [сырья] не из россии. Но это не большая проблема», — отметил главный исполнительный директор компании Герт Ван Полворд.
Также он подчеркнул, что война в Украине изменит глобальные потоки сырья — в течение нескольких месяцев россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай. В свою очередь КНР будет покупать меньше топлива в Австралии.
В то же время Полворд отметил, что другим европейским производителям стали сложнее найти альтернативные источники поставок. Около половины угля для сталелитейной промышленности Европы поступает из России.