ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали

Сегодня 04:37Фондовый рынок
11
ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства сталиArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали
Крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal SA исключил российские товары из своей цепочки поставок после вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей региона, и ArcelorMittal потребовалось три недели на отказ от российского угля. Ранее сталелитейная компания поставляла из россии около пятой части угля для своих европейских заводов.
Также покупала железную руду у находящегося под санкциями Металлоинвеста, принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову.
«Теперь мы независимы. В третьем квартале нам нужно купить чуть больше [сырья] не из россии. Но это не большая проблема», — отметил главный исполнительный директор компании Герт Ван Полворд.
Также он подчеркнул, что война в Украине изменит глобальные потоки сырья — в течение нескольких месяцев россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай. В свою очередь КНР будет покупать меньше топлива в Австралии.
В то же время Полворд отметил, что другим европейским производителям стали сложнее найти альтернативные источники поставок. Около половины угля для сталелитейной промышленности Европы поступает из России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.