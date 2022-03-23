ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали — Finance.ua

ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали

Сегодня 04:37 — Фондовый рынок

ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали

Крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal SA исключил российские товары из своей цепочки поставок после вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей региона, и ArcelorMittal потребовалось три недели на отказ от российского угля. Ранее сталелитейная компания поставляла из россии около пятой части угля для своих европейских заводов.

Также покупала железную руду у находящегося под санкциями Металлоинвеста, принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову.

«Теперь мы независимы. В третьем квартале нам нужно купить чуть больше [сырья] не из россии. Но это не большая проблема», — отметил главный исполнительный директор компании Герт Ван Полворд.

Также он подчеркнул, что война в Украине изменит глобальные потоки сырья — в течение нескольких месяцев россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай. В свою очередь КНР будет покупать меньше топлива в Австралии.

В то же время Полворд отметил, что другим европейским производителям стали сложнее найти альтернативные источники поставок. Около половины угля для сталелитейной промышленности Европы поступает из России.

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