Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске — Finance.ua

Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске

Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске

Компания Apple выпустила операционную систему iOS 15.4. Среди обновлений — функция разблокировки iPhone с помощью Face ID, если пользователь находится в защитной маске.

Об этом пишет Engadget.

После установки iOS 15.4 функцию разблокировки смартфона в маске нужно активировать в настройках iPhone, сообщает издание.

Функция доступна только для iPhone 12 и 13. Компания также выпустила iPadOS 15.4 с функцией «универсального управления», которая позволяет управлять несколькими Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и трекпада или мышки.

Apple выпустила бета-версию iOS 15.4 для разработчиков в январе. В версии добавили возможность настроить Face ID для распознавания лица в защитной маске.

Техгигант Apple стремится к развитию собственных технологий. Ранее компания разработала процессоры для iPhone, iPad и Mac. Она также активизировала работу над собственными экранами и технологиями камер в дополнение к беспроводным чипам для AirPods и Apple Watch.

1 марта Apple отреагировала на войну в Украине официальным заявлением и пообещала наблюдать за ситуацией. Компания приостановила продажи всей продукции на территории россии.

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