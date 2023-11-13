Apple заплатит правительству США 25 миллионов долларов — компания нанимала предпочтительно работников-иммигрантов Сегодня 05:01 — Фондовый рынок

Компания Apple Inc заплатит 25 миллионов долларов для урегулирования претензий Министерства юстиции США о том, что компания незаконно отдавала предпочтение работникам-иммигрантам перед гражданами США и владельцами грин-карт на определенных работах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

В заявлении Министерства юстиции сказано, что Apple не набирала граждан США или постоянных жителей на работу, соответствующую федеральной программе, по которой работодателям разрешено спонсировать иммигрантов для грин-карт. Это нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию по признаку гражданства.

Соглашение является крупнейшим в истории Министерства юстиции, связанным с исками о дискриминации по признаку гражданства, сообщает агентство. Правительство требует от Apple выплатить 6,75 млн долл. гражданских штрафов и 18,25 млн долл. неопределенному количеству пострадавших работников.

В своем заявлении Apple заявила, что «намеренно не соблюдала стандарт Министерства юстиции».

«Мы ввели надежный план восстановления, чтобы отвечать требованиям различных государственных учреждений, поскольку мы продолжаем нанимать американских работников и развиваться в США», — заявили в компании.

По данным Министерства юстиции, Apple не рекламировала вакансии, отвечающие требованиям программы на своем сайте, как это обычно делается для других должностей. И компания требовала от претендентов на эти вакансии присылать бумажные заявки по почте, хотя она обычно разрешает электронные заявки, сообщили в департаменте.

Министерство юстиции не уточнило, на какие рабочие места у Apple повлияли процедуры найма и какую пользу Apple могла получить от них.

Вместе с выплатой Apple согласилась согласовать свой набор персонала на работу по программе со своей обычной практикой. В соответствии с соглашением, компания будет обязана проводить более масштабный набор персонала и обучать работников антидискриминационным законам.

Економічна Правда По материалам:

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