Apple запатентовала «бесконечную» клавиатуру для MacBook — Finance.ua

Apple запатентовала «бесконечную» клавиатуру для MacBook Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Apple запатентовала «бесконечную» клавиатуру для MacBook

На днях управление по патентам и товарным знакам США опубликовало новую патентную заявку Apple, посвященную разработке новой клавиатуры для фирменных ноутбуков MacBook. Ее ключевой особенностью станет отсутствие привязки к любой из раскладок: нужные символы будут отображаться на клавишах изнутри с помощью специальной технологии.

Внешне клавиатура с подсветкой будет выглядеть как стандартное решение, однако ее главная особенность будет заключаться в отсутствии нанесенных на клавиши символов. Вместо гравировки предусматривается использование микроперфорации, которая не видна невооруженным глазом. Такие клавиши могут отображать любые символы, которые создаются с помощью точечной подсветки.

Сами колпачки клавиш могут быть выполнены из прочного материала (например, алюминия) и оснащаться непрозрачными боковыми стенками, предотвращающими засветы по краям.

В другой части патента отмечается, что источником света может быть «массив светодиодов — таких, как на дисплеях, использующих технологии micro-LED или OLED». В таком случае перфорация на клавишах будет соответствовать расположению пикселей, и пользователь получит возможность изменять не только символ, но и цвет, добавлять анимацию, менять раскладку клавиатуры и многое другое.

Как и в случае с большинством патентных заявок, пока неизвестна даже ориентировочная дата возможности появления разработки в составе коммерческих устройств.

techblogua По материалам:

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