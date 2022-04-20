Apple закрыл TikTok для россиян — Finance.ua

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Apple закрыл TikTok для россиян

Сегодня 11:10Фондовый рынок
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Apple удалил ТикТок из App Store для российских пользователей.
Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что предшествовало: В начале марта Apple объявил, что прекращает продажи в россии и отключил в стране Apple Pay. 7 апреля стало известно, что в рф разрабатывают свой аналог AppStore.
Напомним, месяц назад TikTok приостановил свою работу в россии из-за закона о «фейках», поскольку «из-за нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса».

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По материалам: Економічна Правда
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